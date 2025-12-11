«Ночь налетов». За сутки над Москвой уничтожили 31 беспилотник

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников на Москву. По оперативным данным, к утру было перехвачено 30 воздушных целей, направлявшихся в сторону столицы.

Первое сообщение о работе систем ПВО опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, отметив, что военные специалисты министерства обороны нейтрализовали беспилотные аппараты. На местах возможного падения фрагментов работали аварийно-спасательные службы.

Позднее градоначальник уточнил, что в течение ночи была отражена атака дополнительно 21 летательного аппарата подобного типа. Таким образом, общее количество уничтоженных за ночь беспилотников достигло 31.

Ранее сообщалось о том, что над пятью регионами России нейтрализовали 31 дрон ВСУ.