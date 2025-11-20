«Ночь тотального перехвата»: системы ПВО уничтожили 65 украинских дронов над восемью регионами РФ

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) России провели масштабную операцию по отражению воздушной атаки. Всего было перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территориями восьми регионов страны, сообщило Министерство обороны.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над Воронежской областью, где сбили 18 беспилотников. Над Рязанской областью силы ПВО уничтожили 16 летательных аппаратов, над Белгородской областью — 14 единиц.

Значительное число целей было перехвачено и над другими регионами: над Тульской областью сбили семь дронов, над Брянской областью — четыре, над Липецкой областью — три, над Тамбовской областью — два. Над территорией Республики Крым был уничтожен один беспилотник.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы на подступах к стратегически важным объектам.

