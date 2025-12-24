Ночью силы ПВО уничтожили 172 беспилотника над территорией РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи отразили одну из самых масштабных за последнее время атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным Министерства обороны РФ, силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Брянской областью — там работа комплексов позволила сбить 110 аппаратов.

Значительная активность отмечалась и в других регионах: над Белгородской областью уничтожено 20 дронов, над Калужской — 14, над Тульской — 12.

Шесть беспилотников сбили над Орловской областью, три — над Липецкой. По одному объекту уничтожили над территориями Волгоградской, Курской и Смоленской областей.

Четыре воздушные цели были ликвидированы над Московским регионом. Как уточнили в министерстве, два из этих беспилотников летели в направлении столицы, но своевременно были перехвачены средствами ПВО.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о погибшем и трех раненых после ударов ВСУ по региону.