Ночью ВС РФ атаковали Украину рекордным количеством БПЛА и ракет

На протяжении ночи на понедельник, 21 июля, российская армия выпустила по украинским регионам рекордное число ракет и дронов, об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По утверждению микроблога, в ночных ударах по украинским военным объектам были задействованы крылатые ракеты Х-101, «Кинжал» и «Искандер», а также беспилотники «Герань».

«В Киеве удары зафиксированы сразу в пяти районах. Целью стал военный завод „Артем“, где производят авиационные ракеты и оборудование для ВВС, а также аэродром Жуляны», — указали его авторы.

В Ивано-Франковске налет был совершен на военный аэродром, там были поражены самолеты, боевая техника и ангары, в которых была заскладирована военная помощь с Запада. В Хмельницкой и Николаевской областях удары наносились по объектам логистики и энергетики. Помимо этого взрывы были зафиксированы в Одесской, Винницкой, Ровенской, Харьковской, Тернопольской и Полтавской областях, а также в других регионах. По данным микроблога, в ударах было задействовано рекордное для одной ночи число ракет и беспилотников на протяжении всей спецоперации.

Ранее генерал-майор Попов заявил, что ряд БПЛА, которые атаковали Москву в ночное и утреннее время 20 июля, скорее всего, были запущены с территорий, расположенных рядом с границей России, а не с территории Украины. По его мнению, запуск беспилотников могли проводить люди, заранее внедренные на территорию РФ. Сами беспилотные летательные аппараты могли быть заранее переправлены на территорию России через третьи государства.