Ночная атака БПЛА на Мичуринск: повреждены здания
Экстренные службы работают на месте падения БПЛА в Тамбовской области
Мичуринск в Тамбовской области в ночь на четверг, 12 февраля, подвергся атаке беспилотников. В результате падения дронов повреждены здания, возник пожар, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
По словам главы области, после падения БПЛА в городе зафиксированы разрушения нескольких строений. Возгорание произошло в одном из магазинов. Предварительно известно о двух пострадавших.
На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Уточняются обстоятельства произошедшего и масштаб нанесенного ущерба.
Как отмечают местные жители, первые взрывы были слышны около двух часов ночи. По их оценкам, прогремело не менее восьми хлопков. В социальных сетях публикуются кадры пожара: на снимках видно яркое зарево и поднимающийся в небо дым.
Официальная информация о последствиях атаки уточняется.