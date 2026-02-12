Ночная атака БПЛА на Мичуринск: повреждены здания

Мичуринск в Тамбовской области в ночь на четверг, 12 февраля, подвергся атаке беспилотников. В результате падения дронов повреждены здания, возник пожар, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

По словам главы области, после падения БПЛА в городе зафиксированы разрушения нескольких строений. Возгорание произошло в одном из магазинов. Предварительно известно о двух пострадавших.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Уточняются обстоятельства произошедшего и масштаб нанесенного ущерба.

Как отмечают местные жители, первые взрывы были слышны около двух часов ночи. По их оценкам, прогремело не менее восьми хлопков. В социальных сетях публикуются кадры пожара: на снимках видно яркое зарево и поднимающийся в небо дым.

Официальная информация о последствиях атаки уточняется.