Ночная атака БПЛА на Саратовскую область: более 60 взрывов и трое пострадавших

В Саратовской области в ночь на 5 марта в результате атаки беспилотников пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, всем раненым оказывается медицинская помощь.

Глава региона уточнил, что информация о пострадавших носит предварительный характер. Сообщение было опубликовано после полуночи в его официальном Telegram-канале.

По данным региональных властей, во время налета повреждения получили и гражданские объекты. На местах работают экстренные и профильные службы, специалисты оценивают последствия и принимают обращения от жителей.

Системы ПВО начали отражать атаку на Саратов и Энгельс поздно вечером 4 марта. Очевидцы сообщали, что в течение примерно двух часов в небе прозвучало более 60 взрывов. По словам местных жителей, часть воздушных целей двигалась со стороны Волги.

Официальные структуры продолжают уточнять масштаб последствий и обстоятельства произошедшего.

