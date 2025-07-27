Ночная атака БПЛА на Волгоградскую область: что известно на данный момент

В ночь на 27 июля ВСУ с помощью дронов пытались атаковать Волгоградскую область. О ЧП в своем телеграм-канале сообщила администрация региона.

В результате падения обломков беспилотников нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

К счастью, никто не пострадал.

Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД уже приступили к работам на объекте с целью уточнить характер повреждений и ликвидировать последствия вражеской атаки.

Ранее сообщалось о том, что жительница Ростовской области получила осколочное ранение ноги при атаке ВСУ.