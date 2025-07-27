Ночная атака БПЛА на Волгоградскую область: что известно на данный момент
Дроны ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область
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В ночь на 27 июля ВСУ с помощью дронов пытались атаковать Волгоградскую область. О ЧП в своем телеграм-канале сообщила администрация региона.
В результате падения обломков беспилотников нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.
К счастью, никто не пострадал.
Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД уже приступили к работам на объекте с целью уточнить характер повреждений и ликвидировать последствия вражеской атаки.
Ранее сообщалось о том, что жительница Ростовской области получила осколочное ранение ноги при атаке ВСУ.