Ночной кошмар в Сочи: как город пережил атаку беспилотников

Ночная атака беспилотников на Сочи унесла жизни двух женщин и оставила за собой разрушения. Жители рассказывают о мощных взрывах, из-за которых «дома шатались». Об этом сообщает REGIONS.

Сочи пережил страшную ночь — атака беспилотников потрясла курортный город. В результате ударов погибли две женщины, еще одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести. Четверых пострадавших пришлось госпитализировать, остальные отделались амбулаторным лечением.

Основной удар пришелся на Адлерский район. Обломки одного из дронов рухнули на улице Авиационной, вызвав пожар. Огнем мгновенно охватило четыре гаража общей площадью 200 квадратных метров. Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать пламя. Второй беспилотник достиг нефтебазы в поселке Сириус, расположенном в 30 километрах от Сочи.

Жители города до сих пор под впечатлением от пережитого. Многие признаются, что не сомкнули глаз всю ночь, особенно те, у кого есть маленькие дети.

В аэропорту Сочи в экстренном порядке ввели режим "Ковер", что привело к задержке около пятидесяти рейсов. Воздушная гавань возобновила нормальную работу только к утру.

Ранее эксперт пояснил, как беспилотники ВСУ прорвались в Сочи.