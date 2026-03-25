Ночной обстрел Белгорода: пострадавших нет, но объекты инфраструктуры повреждены

В ночь на среду, 25 марта, Белгород и Белгородский муниципальный округ подверглись ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Однако, как отметил глава региона, несколько объектов инфраструктуры получили серьезные повреждения.

Аварийные службы уже прибыли на места происшествий. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Гладков.

Этой же ночью украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. В результате налета в порту Усть-Луга возникло возгорание. В настоящее время пожар тушат. По имеющимся данным, люди не пострадали.