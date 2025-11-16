Ночной рейд: ПВО отразила масштабную атаку дронов ВСУ на российские регионы

Министерство обороны России сообщило о масштабной попытке прорыва воздушного пространства в ночь на 16 ноября.

По данным военного ведомства, с 23:00 до 07:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны была успешно отражена атака 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

География перехвата охватила семь регионов европейской части страны. Наибольшая нагрузка пришлась на Поволжье: над Самарской областью уничтожено 23 воздушных цели, над Волгоградской – 17. Еще 5 БПЛА сбиты над Саратовской областью.

Южное направление также оказалось в зоне активных действий: над Ростовской областью перехвачено 5 дронов. Приграничные с Украиной регионы – Курская, Воронежская и Брянская области – отразили атаку 3, 3 и 1 беспилотника соответственно.

Операция по отражению воздушного налета заняла восемь часов и, по официальным данным, завершилась без проникновения беспилотников к критически важным объектам.

Ранее сообщалось, что три человека получили ранения при атаке беспилотников на Волгоград.