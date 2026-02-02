«Ночной рейд»: силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник за ночь над регионами России

В течение прошедшей ночи российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего была уничтожена 31 воздушная цель украинского производства.

Основная нагрузка пришлась на системы ПВО Белгородской области, над территорией которой нейтрализовали 22 беспилотника. Еще четыре аппарата перехвачены над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью. По одному беспилотнику сбито над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Старом Осколе Белгородской области в результате удара украинского БПЛА по дому погибли два человека.

Также сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за пять часов 23 украинских дрона над югом России и морями.