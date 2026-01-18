Ночной удар по Беслану: обломки БПЛА пробили крышу пятиэтажки

Инцидент потребовал срочной эвакуации 70 человек, один из которых обратился за медицинской помощью. По предварительным данным, фрагменты дрона повредили кровлю и оконные конструкции здания, однако крупного пожара удалось избежать благодаря оперативным действиям экстренных служб.

На месте происшествия незамедлительно сработал стандартный протокол действий. Силами аварийно-спасательных формирований была организована эвакуация жильцов, а также проведена первичная оценка повреждений строения. Работа оперативного штаба, развернутого для координации, позволила оперативно устранить основные риски и приступить к документальной фиксации обстоятельств случившегося.

«Друзья, продолжают работать системы ПВО. В связи с этим слышны характерные звуки. Прошу всех сохранять спокойствие! Актуальную и достоверную информацию публикую в своих каналах. Напомню, оперативный штаб работает в круглосуточном режиме», — написал Меняйло.

Специалисты оценят степень повреждений несущих конструкций, кровли и остекления. Важно, что факт отсутствия пожара значительно снизил потенциальные риски, связанные с задымлением и воздействием высокой температуры на конструкции здания.

Отметим, что с четырех часов утра на территории республики объявлен режим беспилотной опасности. Из-за угрозы с воздуха в аэропорту Владикавказ ввели план «Ковер», временно ограничивающий полеты. Согласно сводке Минобороны, в течение ночи над Северной Осетией системы ПВО перехватили и уничтожили шесть вражеских БПЛА. Защитные комплексы в регионе продолжают функционировать в режиме повышенной готовности.

