«Нормальный мужчина не будет ночью ходить в парк»: психотерапевт рассказала, как вычислить маньяка на улице

«Ангарского маньяка» обвинили в смерти еще трех женщин. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

Как рассказала психотерапевт, кандидат психологических наук Елена Ярикова, общемировая статистика показывает, что ежегодное число маньяков-серийников примерно одинаковое. За последние сто лет их количество не уменьшалось.

«Одни погибают, а другие рождаются, появляются. Поэтому безопасность граждан ложится, прежде всего, на них самих. Нужно быть осторожными и проявлять бдительность», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, маниакальность серийных убийц не лечится, а с годами прогрессирует. Организовано-социальные представители этого «рода деятельности» могут иметь высокий интеллект, контролировать себя, следить за внешним видом, иметь нормальные отношения с противоположным полом, характеризоваться положительно.

Однако есть еще и дезорганизованные, асоциальные маньяки. У них низкий интеллект, они умственно отсталые, неопрятные, преступления совершают без подготовки.

«Первые к каждому преступлению готовятся, а вторые убивают на всплеске эмоций. И те, и другие маньяки долгое время избегают правосудия лишь потому, что есть такой феномен, который называется «маска нормальности». Инстинкты и потребности этого человека, возникающие несознательно, блокируются на сознательном уровне из-за правил и запретов общества», — рассказала Ярикова.

Маньяки — это, как правило, неприметные люди, серые личности, и выдает их только поведение. Маньяк озирается, выслеживает жертву, как хищник, и осторожничает.

«Нормальный мужчина, как правило, не будет ночью без дела ходить в парк, кружить около женских туалетов или днем не будет находиться возле детских домов, школ, игровых площадок, сидеть, выслеживать, наблюдать за детьми. Ни в коем случае нельзя вступать в диалог и вести беседу с человеком странного поведения. Нужно пойти в людное место и вызвать полицию», — посоветовала эксперт.

Ранее психиатр рассказала, кто зародил в челябинском маньяке склонность к насилию.