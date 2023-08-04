«Полное отсутствие чувства вины»: психиатр рассказала, кто зародил в челябинском маньяке склонность к насилию

Многих людей напугала новость о жестоком маньяке из Челябинской области, который держал в рабстве двух девушек и убил одну из них. Психиатр Екатерина Паршакова посмотрела видео из Центрального районного суда и проанализировала поведение обвиняемого Владимира Ческидова.

По мнению эксперта, преступник не испытывает угрызений совести.

«У него можно подозревать диссоциальное расстройство личности — оно же неустойчивая психопатия, антисоциальная психопатия. Проявляется это полным отсутствием чувства вины и ответственности за свои действия. Он не способен извлечь урок, что и демонстрирует на суде», — пояснила психиатр в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что стоит обратить внимание и на мать обвиняемого, которая оправдывает сына и тоже не показывает вины за сокрытие информации о его преступлениях.

«Большую роль в расстройствах личности играет наследственность и воспитание. Скорее всего именно это породило у мужчины отсутствие эмпатии и склонность к агрессии. Маньяки, как правило, подвергаются жестокому обращению в детстве, их личность подавляют», — рассказала психиатр.

Паршакова также объяснила, почему у подобных маньяков возникает потребность причинить кому-либо боль.

«Маньяку морально и физически необходимо причинить кому-либо вред, поскольку только таким образом можно выплеснуть на волю пережитый в прошлом негативный опыт, самоутвердиться как личность», — добавила собеседница издания.

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