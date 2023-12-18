Норвегия разрешила российскому самолета пролететь над страной из-за медицинской ЧС на борту

Пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший по маршруту Москва-Варадеро (Куба), получил экстренное разрешение на возвращение в Россию через воздушное пространство Норвегии.

Причиной неотложного возвращения стала медицинская чрезвычайная ситуация, произошедшая на борту, сообщает норвежский телеканал.

Несмотря на действующий в 2022 году запрет на использование воздушного пространства Норвегии российскими воздушными судами в связи с международными санкциями, связанными с политическими событиями, самолету Nordwind Airlines было предоставлено специальное разрешение на вход в норвежское воздушное пространство.

Инцидент произошел из-за чрезвычайной ситуации на борту, требующей неотложного вмешательства медицинских специалистов. О подробностях произошедшего не сообщается, однако стало известно, что разрешение на вход в воздушное пространство было предоставлено оперативно в связи с экстренной необходимостью.