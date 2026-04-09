Новая практика судов: адвокат пояснил, почему автомобиль изымут у владельца за пьяного сожителя

С января 2025 года российские суды начали активно нарабатывать практику по новой, весьма чувствительной мере — конфискации автомобилей у водителей, которых во второй раз поймали пьяными за рулем. Казалось бы, логика законодателя понятна: если человек, уже имея судимость за нетрезвую езду, снова садится за руль в состоянии опьянения, он представляет реальную угрозу для окружающих, и государство забирает его автомобиль как орудие преступления. Однако чем дальше, тем больше споров вызывают случаи, когда повторно попавшийся нетрезвый водитель управлял машиной, которая ему не принадлежит, — например, принадлежащей сожительнице или сожителю. Как разъяснил в эфире Общественной Службы Новостей адвокат Адвокатской палаты Москвы, Московской коллегии адвокатов «Морозов и партнеры» Андрей Лукьянов, в таких ситуациях возникает серьезная правовая коллизия.

По его словам, с одной стороны, уголовно-правовая мера конфискации направлена на сохранение общественной безопасности, и государство в рамках уголовного судопроизводства заботится о защите прав граждан — в первую очередь потенциальных жертв пьяного водителя. С другой стороны, имущество, которое хотят конфисковать, может находиться в совместной собственности или вообще принадлежать другому человеку, который на законных основаниях передал автомобиль.

Юрист пояснил, что новая практика судов означает: если вы передали автомобиль человеку, который ранее уже был судим за пьяную езду (пусть вы даже не знали об этом), и его снова поймают нетрезвым за рулем вашей машины, вы рискуете лишиться своего имущества. Закон здесь оказывается жестче, чем привычное бытовое «ну подумаешь, дал покататься». Поэтому юристы рекомендуют предельно внимательно подходить к тому, кому вы доверяете свой автомобиль, и проверять историю водителя — потому что государство сегодня на стороне общественной безопасности, и конституционное право собственности в таких случаях, увы, может не сработать.

Ранее юрист предупредил о конфискации машины за долги прежнего владельца.