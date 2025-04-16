Новая схема мошенничества: россиян начали обманывать через суды

Специалисты предупреждают о новых мошеннических схемах в интернете, где россиян обманывают, используя фиктивные судебные иски. Преступники отправляют потенциальным жертвам сообщения, вызывающие беспокойство по поводу вымышленных юридических проблем, и затем используют их замешательство в корыстных целях. Детали этой схемы раскрыло издание «Известия».

Как отмечает Марина Пробетс, аналитик из «Газинформсервиса», тема судебных разбирательств и прочих «пугающих» юридических бумаг привлекает мошенников, так как играет на естественном страхе людей перед законом и государственными органами.

В стрессовой ситуации люди часто пренебрегают признаками опасности, вроде сомнительных ссылок или запросов персональных данных, и стремятся как можно быстрее уладить возникшую проблему.

В 2025 году ожидается дальнейшее развитие и усложнение мошеннических операций, связанных с судебными исками, по словам Марины Пробетс. Вероятно, злоумышленники будут активнее применять персонализированный фишинг, используя информацию, полученную в результате утечек или из социальных сетей, чтобы придать своим сообщениям большую убедительность.

Также существует вероятность увеличения числа случаев мошенничества с криптовалютой, где жертвам могут угрожать судебным преследованием за якобы незаконные транзакции.

Ранее сообщалось, что россияне стали получать фейковые письма якобы от портала «Госуслуги».