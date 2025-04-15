Россияне стали получать фейковые письма якобы от портала «Госуслуг»

Жители России начали получать сообщения, которые якобы приходят от портала «Госуслуги», но на самом деле являются попыткой фишинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько жалоб пользователей.

В сообщении, которое получает потенциальная жертва на свою электронную почту, утверждается, что аккаунт был якобы успешно авторизован. В письме также говорится, что вход был осуществлен с нового устройства.

В сообщении говорится, что в случае, если пользователь не совершал вход в учётную запись на портале «Госуслуги», то нет повода для беспокойства: «Если вы не узнаете это устройство, проверьте настройки безопасности вашего аккаунта».

В сообщении также указан номер, якобы принадлежащий службе поддержки, которая рекомендует незамедлительно связаться с ней в случае возникновения ошибки.

Ранее специалист по кибербезопасности Курочкин пояснил, чем опасен взлом мошенниками «Госуслуг».