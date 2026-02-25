Новое оружие ВСУ: эксперт рассказал, как с ним бороться

Украинские боевики начали применять мины нового поколения — боеприпасы на радиовзрывателях, использующие эффект Доплера. Такие устройства реагируют исключительно на движение, игнорируя неподвижные цели, и становятся головной болью для пехоты и техники. Однако, как объяснил военный эксперт Рустем Клупов в интервью Pravda.Ru, у этого «умного» оружия есть своя ахиллесова пята.

Принцип работы таких мин, по словам эксперта, напоминает миниатюрную радиолокационную станцию. Они постоянно «подсвечивают» местность радиоволнами, и как только в зоне поражения появляется движущийся объект — человек или машина, — частота отраженного сигнала меняется, и происходит подрыв. Это эволюционный шаг вперед по сравнению с примитивными растяжками или сейсмодатчиками. Герой России подчеркивает, что аналогичные разработки активно ведутся и в нашей стране, и ничего сверхъестественного в появлении таких боеприпасов нет: современная война стремительно наполняется автоматикой и даже зачатками искусственного интеллекта.

Но у медали есть обратная сторона. Поскольку мина работает в активном режиме, излучая радиоволны, ее можно засечь. Клупов проводит аналогию с автомобильным антирадаром, который пищит водителю, когда его «облучает» камера или радар ГИБДД. Точно так же специальные радиотехнические приборы способны уловить сигнал доплеровской мины и предупредить сапера или разведчика об опасности. Эксперт напоминает, что еще в Советской армии 60-х годов существовали подобные обнаружители для войсковых разведчиков.

По его мнению, как только появляется новое оружие, тут же находится противоядие. Доплеровские мины — серьезный вызов, но не фатальный. Они усложняют жизнь на поле боя, заставляя противника быстрее двигаться или использовать специальную аппаратуру, однако абсолютно незаметными их не назовешь. Прогресс в военном деле — это вечная гонка снаряда и брони, и этот случай не исключение.

