Новое устройство для разведки ВСУ нашли на днепровском побережье

В Херсонской области выявлено автоматизированное средство радиотехнической разведки, размещенное диверсионной группой на днепровском побережье, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Представленное автоматическое устройство технической разведки было зафиксировано на берегу реки Днепр.

Функционал устройства позволяет осуществлять запись звуковых данных посредством микрофона, что дает возможность определять типы перемещающейся техники, оценивать ее численность и оперативно передавать полученные сведения по мобильной сети.

По данным источника в силовых ведомствах, вероятнее всего, устройство установлено украинскими диверсантами. Источник агентства подчеркнул, что аналогичные устройства ранее не обнаруживались. Полученный образец будет направлен экспертам для детального изучения.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля на Украине «сгорят» все отсрочки от мобилизации.