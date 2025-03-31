На Украине придумали, как пополнить ряды ВСУ

Дело в том, что с 1 апреля в Незалежной будут отменены все отсрочки от мобилизации.

У украинских военкомов скоро появятся новые возможности перевыполнять планы по мобилизации, заявил глава украинского адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Предприятия, которые не успели подтвердить необходимый статус своих сотрудников, лишатся права на их бронирование, таким образом, количество военнообязанных увеличится.

28 марта сообщалось, что украинцы, не обновившие бронь от мобилизации через компанию-работодателя по новым правилам, будут лишены ее с 1 апреля.

Предприниматели жалуются, что бронировать военнообязанных сотрудников стало очень сложно, даже если выполняются все условия брони.

Ранее сообщалось о том, что на Украине сотрудники ТЦК насильно мобилизовали инвалида.