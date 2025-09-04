Сочинский рынок, где продавалась метиловая чача, попал под снос

В Сочи в районе Сириуса снесли рынок «Казачий», на котором продавали смертельную чачу, сообщила газета «КП-Кубань».

Напиток, в составе которого был обнаружен метиловый спирт, в августе лишил жизни 13 человек. Туристы из разных регионов России приобрели чачу в одной из торговых точек рынка. Как выяснилось позже, алкоголь был произведен кустарным методом без каких-либо разрешительных документов.

По информации газеты, демонтаж объектов рынка выполнил бывший арендатор территории в соответствии с соглашением о расторжении договора аренды. Все работы должны были быть выполнены в течение трех месяцев с момента подписания необходимых бумаг.

Сейчас на месте когда-то шумного рынка остались развалины былых помещений. Он был закрыт еще 11 августа — с тех пор на территории никто не появлялся.

Напомним, что виновными в отравлении россиян были признаны две жительницы Сочи — бабушка и внучка, которые осуществляли продажу некачественной продукции. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 октября.

Ранее сообщалось, что в Анапе четверо детей попали в реанимацию после отравления хлором в отеле.