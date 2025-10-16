Новосибирские правоохранители арестовали участника перестрелки в отеле

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали Евгения Хлебникова, причастного к инциденту со стрельбой, произошедшему 25 сентября в одном из отелей города. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В настоящее время решается вопрос об избрании Хлебникову меры пресечения. Параллельно ведется активный поиск еще троих подозреваемых, объявленных в федеральный розыск. МВД обнародовало их имена: Николай Семенов 1994 года рождения, Андрей Тамбовский 2003 года рождения и Алексей Богатырев 1991 года рождения.

Согласно информации, предоставленной МВД, 25 сентября в отеле, расположенном в Центральном районе Новосибирска, произошел конфликт, переросший в стрельбу. В ходе инцидента один из участников несколько раз выстрелил в своего оппонента из травматического оружия. Пуля случайно задела находившуюся рядом девушку, однако серьезных травм она не получила и от медицинской помощи отказалась.

После произошедшего все участники конфликта скрылись с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

