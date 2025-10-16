В Петербурге поймали мужчину, причастного к склонению детей к употреблению наркотиков

В Северной столице правоохранительные органы задержали мужчину, обвиняемого в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ и совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

Задержанному предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в совершении преступлений, предусмотренных: части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»), части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), части 4 статьи 132 УК РФ («Совершение иных насильственных действий сексуального характера»), 134 УК РФ («Половое сношение с несовершеннолетней»), части 1 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий»), части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств»), статьи 240.1 УК РФ («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего»), части 1 статьи 242 УК РФ («Незаконное изготовление порнографических материалов») и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств»).

По версии следствия, в период с сентября 2023 года по январь 2025 года фигурант совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних в офисном помещении на улице Маршала Говорова и в квартире на Ленинском проспекте. Установлено, что жертвами его действий стали не менее четырех несовершеннолетних. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

