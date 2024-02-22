Новосибирцу дали 10 лет колонии за смертельное ДТП с тремя погибшими

Нетрезвый водитель выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем. После этого он сбежал с места аварии. Суд назначил ему за это десять лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

ЧП произошло летом прошлого года на трассе между поселками Дорогино и Запрудино. Обвиняемый не имел права управлять машиной, а вдобавок был еще и пьяный, но все-таки сел за руль Хонды. Он в какой-то момент выскочил на встречку, после чего столкнулся с автомашиной Mazda. После этого виновник столкновения скрылся с места происшествия.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - объявили правоохранители результаты рассмотрения этого дела в суде.

Жертвами этого ДТП стали трое мужчин, четвертый получил травмы. Ранее сообщалось, что рядом с подмосковным Ступино произошла авария. Там столкнулись два рейсовых автобуса. При этом пострадали три человека.