Новые одноуровневые переходы начали строить на трех станциях в Подмосковье

На трех станциях в Московской области — Львовская, Чепелево и Шарапова охота — стартовало строительство новых одноуровневых переходов через железнодорожные пути.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД, новые переходы оснастят световой и звуковой сигнализацией. Также на них обустроят площадки S-образной формы. Это необходимо для увеличения обзора видимости и концентрации внимания пешеходов.

Уточняется, что всего в текущем году на станциях Московской области планируется начать строительство еще семнадцати одноуровневых переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют девять проблемных мостов через железную дорогу. Глава Московской области подчеркивал, что этот вопрос решается совместно с РЖД.