Новые пятна мазута прибило к побережью одного из крымских сел

Новые пятна мазута прибило к побережью села Челядиново в Ленинском районе в Республике Крым. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что вчера обнаруженные пятна мазута были убраны жителями совместно с волонтерами, однако сегодня на пляж вновь выбросило мазут.

Подчеркивается, что на данный момент ситуация не является критической.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заверили, что разлив мазута в Черном море не помешает отдыху путешественников.