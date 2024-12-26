В Сирии объявили зачистку Тартуса от противников новых властей

Провинцию Тартус и близлежащие территории второго по величине портового города в Сирии намерены очистить от вооруженных отрядов, выступивших против новых властей в Дамаске. Об этом сообщает САНА.

Объявление о новой миссии на территории Тартуса сделало командование военных операций Сирии. Зачистку земель от боевых группировок, сторонников старых сирийских властей, осуществят совместно с МВД.

Сирийское информационное агентство отмечает, что операцию по обеспечению мира и безопасности уже запустили. Несколько бойцов вооруженных формирований ликвидировали. В Тартусе продолжают преследование других членов группировок, поддерживающих старую власть. По последним данным, в Тартусе погибли не меньше 14 боевиков МВД Сирии, попав в засаду.

Напомним, что 8 декабря в Сирии оппозиция захватила гостелевидение и сообщила о свержении режима Башара Асада. Сирийский президент сложил полномочия и покинул страну. Вскоре стало известно, что ему предоставили убежище в России.

Ранее СМИ назвали причины, по которым армия Башара Асада отступила перед исламистами.