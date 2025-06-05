Новый фигурант появился в деле о хищении 400 млн руб. главой «Военторга»

По информации из правоохранительных органов, в деле о хищении 400 млн руб. при исполнении государственных контрактов, в котором обвиняется глава «Военторга» Владимир Павлов, возник новый подозреваемый. Об этом сообщил ТАСС.

Уголовное дело, начатое 30 июля по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с хищениями при реализации гособоронзаказа, пополнилось новым участником. Мещанский суд Москвы санкционировал арест Навроцкого А.В. 3 сентября 2024 года.

Подчеркивается, что подозреваемый бизнесмен в настоящее время находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ подало против «Военторга» еще девять исков из-за мошенничества.