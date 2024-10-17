Новый год экс-начальник ГУ связи ВС РФ Шамарин встретит в тюрьме: суд продлил арест
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Суд продлил срок задержания бывшего руководителя Главного управления связи Вооруженных сил России Вадима Шамарина до 22 января 2025 года. Его обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил ТАСС.
Предыдущий срок задержания, установленный 235-м гарнизонным военным судом, истекал 21 октября.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — огласил решение судья Артем Карпов.
Вадим Шамарин был задержан 22 мая. По данным следствия, он получил взятку в размере 36 млн руб. от генерального директора компании «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной.
Генерал в ходе допроса утверждал, что взял только 19 млн руб. Алексей Высоков и Елена Гришина также находятся под стражей.