Новый год экс-начальник ГУ связи ВС РФ Шамарин встретит в тюрьме: суд продлил арест

Суд продлил срок задержания бывшего руководителя Главного управления связи Вооруженных сил России Вадима Шамарина до 22 января 2025 года. Его обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил ТАСС.

Предыдущий срок задержания, установленный 235-м гарнизонным военным судом, истекал 21 октября.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — огласил решение судья Артем Карпов.

Вадим Шамарин был задержан 22 мая. По данным следствия, он получил взятку в размере 36 млн руб. от генерального директора компании «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной.

Генерал в ходе допроса утверждал, что взял только 19 млн руб. Алексей Высоков и Елена Гришина также находятся под стражей.