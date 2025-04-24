Новый Иерусалим в огне: храмовый комплекс под Белгородом полностью сгорел из-за атаки ВСУ

Отмечается, что ВСУ атаковали храм в селе Сухарево Валуйского района региона всего через несколько дней после завершения пасхального перемирия.

После атаки в храме произошел пожар. Очевидцы рассказали, что местные жители приняли активное участие в тушении огня, стремясь спасти иконы и другие ценные религиозные артефакты.

Несмотря на все усилия жителей села Сухарево и спасателей, спасти храмовый комплекс не удалось — он сгорел дотла. Настоятель храма отец Андрей и члены его семьи не пострадали, потому что находились на пасхальной службе в момент бесчеловечной атаки ВСУ.

Храм Новый Иерусалим — один из самых известных и посещаемых религиозных объектов в Белгородской области, который был построен в 2001 году. Он считается уникальной архитектурной постройкой, включает в себя несколько часовен и храмов, таких как храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовня Божьей матери, и кувуклия Гроба Господня. Ежегодно тысячи христиан посещали это святое место.

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