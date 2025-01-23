Новый лесной пожар в Лос-Анджелесе охватил площадь более 30 кв. км
В Лос-Анджелесе вспыхнул новый лесной пожар
Фото: [pxhere.com]
Лос-Анджелес снова в огне — лесные пожары в округе охватили площадь более 30 кв. км. О ЧП сообщает телеканал CNN.
Примерно 19 тыс. человек находятся под предписанием об эвакуации, еще 16 тыс. — под предупреждением, сообщает пожарная служба региона.
Это первый случай в январе, когда лесные пожары охватили такую большую площадь.
Каждые две-три секунды пламя охватывает территорию размером с футбольное поле, передает издание. Ситуацию усугубляют ветер и сухая погода.
Ранее сообщалось о том, что пожарный в Лос-Анджелесе спас дом соседа молоком и пивом.