Пожарный в Лос-Анджелесе спас дом соседа молоком и пивом

Начальник пожарной службы округа Ориндж в пригороде Лос-Анджелеса Брайан Феннесси спас дом соседа своего брата от огня, вовремя охладив плавящийся газовый счетчик. Мужчина использовал подручные продукты — молоко и пиво, передало РИА Новости со ссылкой на телеканал KABC.

Как рассказал пожарный, огонь стал подбираться к домам района, где жил его брат уже в среду. Он хотел предупредить, но мужчина не брал трубку. Тогда Феннесси направился туда, решив проверить состояние дома. Оказалось, что все ближайшие здания уже практически сгорели, а дом брата и его соседа стояли еще целыми. Благодаря пожарному, они стали единственным уцелевшими в районе.

Так, Феннесси вовремя заметил, что газовый счетчик на одном из домов начал плавиться, тогда пожарный взял все, что было в холодильнике из жидкостей и начал его охлаждать.

«Я подумал, я посмотрю в холодильнике, но все, что там было, — это немного молока и пара (бутылок — ред.) пива», — процитировали его слова в агентстве.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе сгорел дом лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко.