Новый метод атаки на «Госуслуги»: Жителей Подмосковья информируют о новой мошеннической схеме

Злоумышленники придумали новый способ получения данных для входа в «Госуслуги». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь по новой схеме мошенничества человеку приходит электронное письмо, в котором говорится об успешном входе в личный кабинет на Едином портале госуслуг. В письме указано устройство и регион, из которого был совершен вход, а также уточняется, что «вход совершен из нетипичного места».

Затем жертву просят сообщить о подозрительном входе по указанному номеру телефона. Во время звонка мошенники сообщают человеку о взломе его аккаунта и просят назвать код из сообщения для восстановления доступа.

Именно так преступники и получают доступ к учетной записи на Госуслугах, а также всем персональным данным жертвы. В ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы обезопасить себя и не оказаться в руках мошенников, никогда не сообщайте свои личные данные и коды из СМС-сообщений третьим лицам. Прерывайте все подозрительные звонки без выполнения требований собеседника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учителей, которые успешно готовят олимпиадников и стобалльников.