Новым командующим ОК «Запад» ВСУ назначен бригадный генерал Шведюк

Он уже выступил перед своими подчиненными с ободряющей речью.

Шведюк сменил в этой должности уволенного неделю назад бригадного генерала Сергея Литвинова. Одновременно был смещен с должности командующий ОК «Юг» Андрей Ковальчук.

Зона ответственности ОК «Запад» охватывает территорию восьми западных областей Украины.

Ранее издание «Страна.ua» писало, что кадровые чистки в армии и в окружении Владимира Зеленского связаны с усилением главы офиса президента Украины Андрея Ермака.