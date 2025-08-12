Нутрициолог Никитина пояснила опасность некоторых видов настоек

Казалось бы, что может быть безобиднее домашней наливки или ликера? Однако нутрициолог Лариса Никитина предупреждает: такие напитки таят в себе тройную угрозу для здоровья. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, главная опасность кроется в косточках вишни, абрикоса или миндаля, содержащих амигдалин. При длительном настаивании это вещество превращается в смертельно опасную синильную кислоту. Второй риск — нарушение стерильности при приготовлении, что может привести к попаданию вредных микроорганизмов. И наконец, обманчиво мягкий вкус таких напитков провоцирует превышение дозы, нанося удар по поджелудочной железе и сосудам из-за высокого содержания сахара (до 30 г на 100 мл) и алкоголя (до 60%).

Эксперт добавила, что для стимуляции аппетита достаточно всего 25-30 грамм. Но лучше вообще избегать самодельных настоек, особенно на косточковых плодах.

