«Нужно быть внимательнее»: выяснилось, насколько безопасен отдых в Турции

Новости о пожарах в Турции пугают многих туристов. Кто-то уже готовится побыстрее уехать с курорта, а кто-то задумывается над другим местом для будущего летнего отдыха.

Тем не менее, по словам эксперта по туризму и путешественника Алексея Балясникова, обстановка в Турции довольно спокойная.

«Сейчас пик сезона, поэтому люди, которые планировали каникулы в Турции, не отказываются от поездки. Очаги возгораний находятся вдали от туристической зоны, а местные власти контролируют ситуацию и обеспечивают безопасность», — пояснил Балясников в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт рассказал, что в районах, где происходили пожары, стоят большие канистры с водой на случай локальных возгораний. А авиация постоянно следит за ситуацией и реагирует оперативно.

«Тем, кто уже находится в Турции, паниковать точно не стоит. Нужно быть внимательнее, хотя никаких задымлений у курортов сейчас нет. Если вы только планируете сюда приехать и боитесь, вы должны понимать: побережье очень протяженное и есть много вариантов, где остановиться. Например, в Алании или Бодруме, где лесов не так много и риски попасть в пожар минимальны», — отметил собеседник.

При этом Балясников добавил, что нужно следить за новостями о пожарах и заботиться о своей безопасности.

Ранее мы писали о том, что Россия помогает Турции в тушении лесных пожаров.