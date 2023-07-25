«Нужно быть внимательнее»: выяснилось, насколько безопасен отдых в Турции
Эксперт по туризму Балясников рассказал, что происходит в Турции во время пожаров
Фото: [EPA/TASS]
Новости о пожарах в Турции пугают многих туристов. Кто-то уже готовится побыстрее уехать с курорта, а кто-то задумывается над другим местом для будущего летнего отдыха.
Тем не менее, по словам эксперта по туризму и путешественника Алексея Балясникова, обстановка в Турции довольно спокойная.
«Сейчас пик сезона, поэтому люди, которые планировали каникулы в Турции, не отказываются от поездки. Очаги возгораний находятся вдали от туристической зоны, а местные власти контролируют ситуацию и обеспечивают безопасность», — пояснил Балясников в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт рассказал, что в районах, где происходили пожары, стоят большие канистры с водой на случай локальных возгораний. А авиация постоянно следит за ситуацией и реагирует оперативно.
«Тем, кто уже находится в Турции, паниковать точно не стоит. Нужно быть внимательнее, хотя никаких задымлений у курортов сейчас нет. Если вы только планируете сюда приехать и боитесь, вы должны понимать: побережье очень протяженное и есть много вариантов, где остановиться. Например, в Алании или Бодруме, где лесов не так много и риски попасть в пожар минимальны», — отметил собеседник.
При этом Балясников добавил, что нужно следить за новостями о пожарах и заботиться о своей безопасности.
Ранее мы писали о том, что Россия помогает Турции в тушении лесных пожаров.