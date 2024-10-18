NYT: солдаты ЦАХАЛ, которые убили лидера ХАМАС Синвара, не предвидели этой встречи

Солдаты Израильских оборонительных сил (ЦАХАЛ), уничтожившие главу палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара, не ожидали его встретить. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на израильских представителей.

Согласно NYT, военнослужащие, которые неожиданно наткнулись на Синвара в среду, входили в состав обучения командиров отделений.

Издание подготовило информацию о неожиданных обстоятельствах гибели лидера ХАМАС, произошедшей вечером 17 октября.

Группа солдат ЦАХАЛ проводила патрулирование южной территории сектора Газа, когда столкнулась с палестинскими боевиками.

Израильские военные смогли идентифицировать Синвара только после перестрелки и удара по зданию, где находились бойцы ХАМАС.

По данным источников, Синвар был ликвидирован вместе с двумя другими боевиками, при этом не обнаружено никаких свидетельств наличия заложников поблизости. Также были найдены денежные средства и оружие.

Возложение обязанностей руководителя политической части группы после гибели Яхьи Синвара будет осуществляться Халедом Машалем.

Он занимал позицию главы политбюро ХАМАС с 1996 года до 2017 года, после чего передал лидерство Исмаилу Хании, который был убит летом.

Ранее израильская армия опубликовала кадры последних минут жизни лидера ХАМАС.