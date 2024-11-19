NYT: удары дальнобойным оружием вглубь России не изменят ход конфликта на Украине

То, что администрация Байдена разрешила Киеву наносить удары американскими ракетами в глубину территории РФ, никак не изменит ход конфликта. Об этом заявила газета The New York Times.

Журналисты сослались на точку зрения ряда экспертов и аналитиков. Те высказали мнение, что такое решение Белого дома сможет помочь ВСУ исключительно в краткосрочной перспективе. У украинской армии в наличии есть ограниченный запас таких ракет. Их число не позволит реально воздействовать на обстановку на линии фронта. За счет этого то разрешение, которое дал Байден Украине, никак не поменяет ход конфликта.

Ранее с трибуны ООН прозвучал призыв обеспечить безопасность мирных граждан при ударах ВСУ по российским объектам. Официальный представитель генсека этой организации Дюжаррик подчеркнул, что защита гражданских крайне важна, несмотря на те места, где они находятся.