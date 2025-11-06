Объекты энергетической инфраструктуры в Костромской области подверглись атаке со стороны ВСУ

Костромская область оказалась под ударом беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своем официальном телеграм-канале, атака была направлена на объекты энергетики в городе Волгореченске.

Инцидент произошел в предрассветные часы. Глава региона отметил, что местные жители стали свидетелями работы систем ПВО.

«Под утро жители города слышали работу защитной системы — прозвучало несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры», — сообщил губернатор.

Ситников оперативно доложил об итогах атаки, заверив, что серьезных разрушений и последствий удалось избежать. По его словам, электроснабжение в области остается стабильным, жертв и пострадавших нет. При этом губернатор призвал население к бдительности, предупредив об опасности обломков дронов.

Ранее сообщалось, что при атаке дрона ВСУ на многоэтажку погиб 48-летний житель Волгограда.