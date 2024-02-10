Объекты в Одессе и Измаиле получили серьезные повреждения по итогам воздушного удара

В Одессе пострадала припортовая инфраструктура, а в Измаиле – промышленные предприятия. Об этом заявил в своем Telegram-канале Олег Кипер, руководитель Одесской областной военной администрации.

Как в Одессе, так и в Измаиле прогремели несколько взрывов. На воздух взлетели некоторые промышленные и инфраструктурные сооружения. Это произошло вчера вечером, а также прошедшей ночью.

«Повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры Одессы», - сообщил Кипер.

В Измаиле пострадали некие технические помещения, которые обеспечивали работу как промышленных, так и сервисных предприятий. Никаких подробностей того, какие именно заводы пострадали, Кипер приводить не стал.

До этого сообщения о взрывах в Одессе приходили всего 2 дня назад, 8 февраля. Тогда украинские объекты были атакованы российскими беспилотными летательными аппаратами.