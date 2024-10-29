Объем поддельных денег в Рязанской области сократился более чем на 20%

С начала текущего года в банках Рязанской области обнаружено около 70 поддельных денежных знаков, что более чем на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что среди фальшивых денег была выявлена также одна поддельная банкнота 100 долларов США, в остальных случаях преступники имитировали рубли.

Отмечается, что свыше половины всех подделок пришлось на наиболее крупный номинал — пять тысяч рублей, при этом по сравнению с аналогичным периодом минувшего года их выявлено более чем в полтора раза меньше - 35 штук. Кроме того, фальшивыми были признаны 17 тысячерублевых купюр, четыре банкноты номиналом две тысячи рублей, две пятисотрублевые и одна сторублевая.

Добавляется, что, помимо этого, было обнаружено также шесть фальшивых пятирублевых монет и три номиналом 10 рублей.

Ранее сообщалось, что более 20 фальшивых денежных знаков выявили в Рязанской области за первый квартал.