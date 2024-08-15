Объявление даты вывода международных сил из Ирака отложили на неопределенный срок

Официальное объявление о начале вывода войск международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство»* из Ирака отложено на неопределенный срок, пишет газета «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на заявление МИД Ирака.

Деталей в заявлении не приводится. Сообщается лишь, что решение принято «в связи с недавними событиями».

В сентябре министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн должен прилететь в Вашингтон. Ожидалось, что в ходе этого визита будет объявлено о выводе из Ирака войск возглавляемой США коалиции.

Предварительно, вывод войск должен был начаться в сентябре 2025 года, а из региона Иракский Курдистан — еще через год.

6 августа сообщалось, что американская авиабаза Айн аль-Асад в Ираке, на которой базируются войска коалиции, подверглась ракетному удару. Были ранены несколько военных.

*запрещенная в России террористическая организация.