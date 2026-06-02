«Обкатка в реальном бою»: ЕС вложился в дроны для Украины на $3,5 млрд

За последние два года Украина и страны Евросоюза вложили в производство беспилотников не менее $3,5 млрд, узнал канал RT . Заводы открыты в Польше, Великобритании, Германии и Нидерландах. Главный игрок — украинская компания Ukrspecsystems, связанная с окружением Владимира Зеленского. Аналитики называют Украину европейским испытательным полигоном: технологии отрабатываются в реальных боевых условиях, а деньги остаются внутри ЕС.

Миллиарды на беспилотники

RT изучил реестры юридических лиц Великобритании и Евросоюза. Выяснилось: только по открытым данным, за последний год в строительство заводов, разработку систем наведения и защиты от РЭБ Украина и ее союзники вложили минимум $3,5 млрд.

Как сложилась эта сумма:

2023 год — украинские власти направили на закупку дронов около $0,5 млрд.

2024–2025 годы — Агентство оборонных закупок потратило более $2,5 млрд на БПЛА.

Еще около $0,5 млрд страны ЕС направили своим предприятиям, которые производят дроны и поставляют их Украине по засекреченным военным каналам.

Главный игрок — Ukrspecsystems

Ключевой поставщик БПЛА на Украину — частный концерн Ukrspecsystems, основанный в 2014 году Вячеславом Костюком и Сергеем Левковским. Компания тесно связана с окружением Зеленского. Еще в 2020 году лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия одолжил предприятию 698 тыс. гривен. Оппозиционная украинская пресса называет завод «бизнесом Арахамии».

Именно здесь создали разведывательные дроны PD-1, PD-2, SHARK и Mini Shark, которые массово используются на фронте.

Британский филиал

В феврале 2026 года компания открыла первый зарубежный завод в Великобритании — Ukrspecsystems UK. Проект оценивается в £200 млн. Производственные площади (11 тыс. кв. м) расположены в Милденхолле и Саффолке — в непосредственной близости от авиабазы Королевских ВВС.

Директором британского крыла стал Рори Чемберлен, бывший топ-менеджер дочернего предприятия BAE Systems. Он тесно связан с британским Минобороны.

Консорциум 1Forse и американские технологии

Для интеграции БПЛА в стандарты НАТО создан консорциум 1Forse. В него вошли:

Ukrspecsystems UK;

Eagle Eye Innovations (EEI) — компания ветерана Королевских ВВС, бывшего оператора дронов MQ-9 Reaper;

Digital Concepts Engineering (DCE) — разработчик наземного робота-разведчика UGV X3.

Американский след тоже заметен. С 2023 года Ukrspecsystems работает с американо-сингапурской Doodle Labs (годовая выручка — $41,8 млн). Их модуль Helix Mesh Rider Radio уже встроен в дрон Mini Shark и позволяет передавать HD-видео на дистанции свыше 80 км даже при активном подавлении сигнала.

Еще один партнер — Silvus Technologies. Их система StreamCaster работает в дронах PD-2 (до 200 км стабильной связи) и Shark-M.

Польский завод и убытки по бумагам

В Польше открыто лицензионное производство — компания ALS Systems sp. z o.o. в Тарнуве. С 2024 года поляки выпускают ударные и разведывательные дроны RAM-2X. Логистика выстроена так, что от завода до Львова — несколько часов на машине. При этом по документам компания убыточна: $3 тыс. в 2022 году, $5 тыс. в 2023-м.

Второй игрок: экс-россиянин Кокорич

Еще один крупный производитель — группа компаний бывшего гражданина России Михаила Кокорича (основатель «Техносилы»). Его предприятия в Германии и Нидерландах поставляют Украине дроны «Рута», «Лорд» и перехватчик «Хорнет». Партнер Кокорича по бизнесу — бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Основное юрлицо — Destinus Group B.V. в Нидерландах. К декабрю 2025 года компания привлекла почти €400 млн инвестиций. В 2025 году Destinus заключила соглашение с нидерландской VDL о совместном производстве реактивных дронов.

Что дальше

Представители ЕС не скрывают масштабов. 14 мая 2026 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете — на закупку дронов для Украины направят еще $7 млрд.

Как резюмируют аналитики из группы G8, опрошенные RT:

«Британцы, немцы и остальные не просто за деньги работают. Они хотят обкатать технологии в реальных боевых условиях, изучить, как Украина будет применять дроны, и потом использовать это в интересах собственных стран»

Ранее в МИД РФ заявили о росте атак украинских дронов после поддержки Европы.