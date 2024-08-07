Облившего кислотой двух жительниц Подмосковья мужчину отправили на принудительное лечение

Суд вынес постановление в отношении 31-летнего жителя Щелково, который облил кислотой двух женщин, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В отношении мужчины применена мера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа, где оказывают психиатрическую помощь в условиях стационара.

Все произошло в апреле. Сначала злоумышленник облил серной кислотой шестнадцатилетнюю девушку, а затем плеснул химическую жидкость на случайную прохожую.

Мужчина совершил деяния, подпадающие под статьи «Хулиганство», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», уточнили в надзорном ведомстве.