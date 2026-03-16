Обломки БПЛА со взрывчаткой найдены у гимназии в Костроме: жителей эвакуируют, власти готовятся к ликвидации

В Костроме у здания гимназии обнаружили обломки беспилотника, которые могут содержать взрывчатое вещество. В связи с угрозой взрыва власти приняли решение ликвидировать опасную находку на месте, жителей ближайших домов эвакуируют.

Как сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников, инцидент произошел во дворе старого корпуса гимназии. Глава региона лично выехал на место для координации действий оперативных служб. Детей на территории учебного заведения нет, доступ в школу полностью ограничен. Район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

По распоряжению властей, жильцов домов, окна которых выходят на гимназию, просят перейти в комнаты на противоположную сторону и не подходить к окнам. Для эвакуации людей подготовлены автобусы, которые доставят их в лицей и второй корпус гимназии.

В областном центре введен режим повышенной готовности для всех оперативных служб. Ранее этой ночью и утром 16 марта над Костромской областью средствами ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны уточнили, что дроны нейтрализованы вне населенных пунктов, однако их обломки могли упасть в разных районах.

Власти напоминают жителям о правилах безопасности: категорически запрещено приближаться к обломкам БПЛА, трогать их или фотографировать, так как они могут содержать остаточное взрывчатое вещество и представляют смертельную опасность. При обнаружении фрагментов дронов необходимо немедленно сообщать по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Лабинске после удара БПЛА на территории нефтебазы вспыхнул пожар.