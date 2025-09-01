Обломки БПЛА упали в Северском районе Краснодарского края
В Северском районе Кубани из-за падения обломков БПЛА начался пожар
Фото: [pxhere.com]
В Северском районе Краснодарского края обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента повреждено остекление домов и произошло возгорание, сообщили представители оперативного штаба региона.
Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Обломки БПЛА упали в Северском районе. В пгт Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава, говорится в сообщении оперштаба.
