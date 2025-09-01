Обломки БПЛА упали в Северском районе Краснодарского края

В Северском районе Краснодарского края обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента повреждено остекление домов и произошло возгорание, сообщили представители оперативного штаба региона.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Обломки БПЛА упали в Северском районе. В пгт Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава, говорится в сообщении оперштаба.

Ранее сообщалось, что американский дрон Global Hawk находился над Черным морем во время атаки ВСУ на Крым.

