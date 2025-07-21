Обломки БПЛА в Ростовской области подожгли крышу ж/д вокзала

В Ростовской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание крыши железнодорожного вокзала в Октябрьском районе, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем официальном телеграм-канале.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, в результате инцидента никто не пострадал. По словам Слюсаря, военные успешно отражают воздушные атаки противника на Ростовскую область. На данный момент БПЛА были уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника произошло возгорание крыши зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта были эвакуированы три человека. По предварительной информации, никто не пострадал. Информация уточняется.

Также в этом же населенном пункте произошло возгорание в цветочном магазине. На место происшествия прибыли расчеты дежурных пожарно-спасательных служб.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 2 БПЛА, летевшие на Москву.