Замгубернатора Ростовской области арестовали на два месяца

На два месяца арестован заместитель губернатора Ростовской области, министр транспорта региона Виталий Кушнарев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В официальном сообщении говорится о том, что постановление о заключении Кушнарева под стражу вынес Кировский районный суд Ростова-на-Дону. Подозреваемый в незаконном приобретении и сбыте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) пробудет под стражей до 24 января 2025 года включительно.

Ранее сообщалось о том, что Кушнарев был задержан силовиками, работа осуществляется в штатном режиме. Его обязанности (как министра транспорта региона) сейчас исполняет заместитель Инна Володина.