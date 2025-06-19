Обломки иранской ракеты рухнули на израильскую больницу «Сорока» в Беэр-Шеве

Во время обстрела израильской территории со стороны Ирана обломки одной из ракет рухнули на больницу «Сорока», которая находится Беэр-Шеве. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

«Сорока» является третьей по величине больницей Израиля. Помимо больницы в комплексе расположен университетский центр. В этом заведении оказывается помощь 1 млн пациентов в год. Во время очередного удара со стороны Ирана одна из сбитых ракет рухнула на больницу. На данный момент уже известно более чем о 30 пострадавших из-за этого ЧП.

Помимо этого удары Ирана наносились по центру Тель-Авива, в итоге пострадало здание фондовой биржи. Помимо этого атаки были проведены на штаб израильского киберкомандования, а также на разведывательный центр, который находится в Гав-Яме.

Ранее сообщалось, что иранская ракета попала в исследовательский центр в Израиле, который ведет разработки биологического оружия. Научно-исследовательский институт Вейцмана находится в израильском городе Реховот. В него в воскресенье, 15 июня, попала ракета, запущенная с территории Ирана. Здание получило серьезные повреждения. В нем загорелись лаборатории.